قیمت امروز The Pygmy Hippo

قیمت لحظه‌ ای The Pygmy Hippo (TINYTANK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 28.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TINYTANK به USD برابر با $ 0 برای هر TINYTANK می‌ باشد.

توکن The Pygmy Hippo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 214,943 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 974.90M TINYTANK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TINYTANK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TINYTANK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +165.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 291.92K رسیده است.

اطلاعات بازار The Pygmy Hippo (TINYTANK)

ارزش بازار $ 214.94K$ 214.94K $ 214.94K حجم (24 ساعته) $ 291.92K$ 291.92K $ 291.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 214.94K$ 214.94K $ 214.94K سرمایه در گردش 974.90M 974.90M 974.90M عرضه کل 974,901,678.0 974,901,678.0 974,901,678.0

ارزش بازار فعلی The Pygmy Hippo برابر است با $ 214.94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 291.92K. عرضه در گردش TINYTANK برابر است با 974.90M، و عرضه کل آن 974901678.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 214.94K است.