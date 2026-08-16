قیمت امروز The Petros Token

قیمت لحظه‌ ای The Petros Token ($TPT) در حال حاضر برابر با $ 0.00189551 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $TPT به USD برابر با $ 0.00189551 برای هر $TPT می‌ باشد.

توکن The Petros Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 130,744 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 68.98M $TPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $TPT در بازه‌ ای بین $ 0.00186927 (حداقل) و $ 0.00195782 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00599108 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00126925 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $TPT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -11.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 624.55 رسیده است.

اطلاعات بازار The Petros Token ($TPT)

ارزش بازار $ 130.74K$ 130.74K $ 130.74K حجم (24 ساعته) $ 624.55$ 624.55 $ 624.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 130.74K$ 130.74K $ 130.74K سرمایه در گردش 68.98M 68.98M 68.98M عرضه کل 68,976,014.546561 68,976,014.546561 68,976,014.546561

ارزش بازار فعلی The Petros Token برابر است با $ 130.74K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 624.55. عرضه در گردش $TPT برابر است با 68.98M، و عرضه کل آن 68976014.546561 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.74K است.