قیمت امروز The Patriots

قیمت لحظه‌ ای The Patriots (PATRIOTS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PATRIOTS به USD برابر با $ 0 برای هر PATRIOTS می‌ باشد.

توکن The Patriots در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 145,972 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 749.98M PATRIOTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PATRIOTS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PATRIOTS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.67% و در هفت روز اخیر به میزان -12.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.07K رسیده است.

اطلاعات بازار The Patriots (PATRIOTS)

ارزش بازار $ 145.97K$ 145.97K $ 145.97K حجم (24 ساعته) $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 194.63K$ 194.63K $ 194.63K سرمایه در گردش 749.98M 749.98M 749.98M عرضه کل 999,980,260.019507 999,980,260.019507 999,980,260.019507

ارزش بازار فعلی The Patriots برابر است با $ 145.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.07K. عرضه در گردش PATRIOTS برابر است با 749.98M، و عرضه کل آن 999980260.019507 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 194.63K است.