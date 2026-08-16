قیمت امروز The Original Doge

قیمت لحظه‌ ای The Original Doge (OGDOGE) در حال حاضر برابر با $ 0.00262824 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OGDOGE به USD برابر با $ 0.00262824 برای هر OGDOGE می‌ باشد.

توکن The Original Doge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,296,697 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 873.86M OGDOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OGDOGE در بازه‌ ای بین $ 0.00258733 (حداقل) و $ 0.00284142 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01631808 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OGDOGE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -5.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.39K رسیده است.

اطلاعات بازار The Original Doge (OGDOGE)

ارزش بازار $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M حجم (24 ساعته) $ 47.39K$ 47.39K $ 47.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M سرمایه در گردش 873.86M 873.86M 873.86M عرضه کل 923,856,760.910137 923,856,760.910137 923,856,760.910137

ارزش بازار فعلی The Original Doge برابر است با $ 2.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.39K. عرضه در گردش OGDOGE برابر است با 873.86M، و عرضه کل آن 923856760.910137 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.43M است.