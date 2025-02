The OG Cheems InuOGCINU چیست

Introducing OGcCheems on Solana chain! a crypto inspired by the beloved Shiba Inu, balltze, famously known as cheems. Born in Hong Kong and beloved globally, Cheems' legacy from viral "cheemsburger" memes to expressions of pop culture, now lives on through this cryptocurrency. A tribute to the joy Cheems brought worldwide, this token embodies his spirit in the digital currency world.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع The OG Cheems Inu (OGCINU) وب سایت رسمی