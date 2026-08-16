قیمت امروز The Official 89 Coin

قیمت لحظه‌ ای The Official 89 Coin (89) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 89 به USD برابر با $ 0 برای هر 89 می‌ باشد.

توکن The Official 89 Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,042 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 776.16M 89 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 89 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 89 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Official 89 Coin (89)

ارزش بازار $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K سرمایه در گردش 776.16M 776.16M 776.16M عرضه کل 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387

ارزش بازار فعلی The Official 89 Coin برابر است با $ 40.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 89 برابر است با 776.16M، و عرضه کل آن 776157650.2384387 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.04K است.