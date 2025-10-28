قیمت لحظه‌ ای The Odor امروز برابر است با 0.00021517 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ODOR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ODOR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای The Odor امروز برابر است با 0.00021517 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ODOR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ODOR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ODOR

اطلاعات قیمت ODOR

وب‌سایت رسمی ODOR

توکنومیکس ODOR

پیش‌بینی قیمت ODOR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو The Odor

قیمت The Odor (ODOR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ODOR به USD:

$0.00021551
$0.00021551$0.00021551
+18.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای The Odor (ODOR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت The Odor (ODOR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00017248
$ 0.00017248$ 0.00017248
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00021636
$ 0.00021636$ 0.00021636
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00017248
$ 0.00017248$ 0.00017248

$ 0.00021636
$ 0.00021636$ 0.00021636

$ 0.00037921
$ 0.00037921$ 0.00037921

$ 0.00007735
$ 0.00007735$ 0.00007735

+0.01%

+17.64%

+20.16%

+20.16%

قیمت لحظه‌ ای The Odor (ODOR) برابر است با $0.00021517. در 24 ساعت گذشته، ODOR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00017248 تا حداکثر $ 0.00021636 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ODOR برابر با $ 0.00037921 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00007735 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ODOR در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته +17.64% و در 7 روز گذشته +20.16% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار The Odor (ODOR)

$ 104.97K
$ 104.97K$ 104.97K

--
----

$ 180.20K
$ 180.20K$ 180.20K

489.60M
489.60M 489.60M

840,458,468.6993265
840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

ارزش بازار فعلی The Odor برابر است با $ 104.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ODOR برابر است با 489.60M، و عرضه کل آن 840458468.6993265 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 180.20K است.

تاریخچه قیمت The Odor (ODOR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت The Odor به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت The Odor به USD به میزان $ +0.0002397636 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت The Odor به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت The Odor به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+17.64%
30 روز$ +0.0002397636+111.43%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

The OdorODOR چیست

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع The Odor (ODOR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The Odor (USD)

ارزش The Odor (ODOR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The Odor (ODOR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The Odor را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The Odor را بررسی کنید!

ODOR به ارزهای محلی

توکنومیکس The Odor (ODOR)

درک، توکنومیکس The Odor (ODOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ODOR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Odor (ODOR)

امروز The Odor (ODOR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ODOR به واحد USD برابر است با 0.00021517 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ODOR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ODOR نسبت به USD برابر است با $ 0.00021517. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار The Odor چقدر است؟
ارزش بازار ODOR برابر است با $ 104.97K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ODOR چقدر است؟
عرضه در گردش ODOR برابر است با 489.60M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ODOR چقدر بوده است؟
ODOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00037921 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ODOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ODOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007735 USD رسید.
حجم معاملات ODOR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ODOR برابر است با -- USD.
آیا ODOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ODOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ODOR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:09 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به The Odor (ODOR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.01
$113,800.01$113,800.01

-1.01%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.42
$4,082.42$4,082.42

-2.16%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05167
$0.05167$0.05167

-7.25%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.17
$199.17$199.17

-0.46%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3771
$4.3771$4.3771

-15.59%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.42
$4,082.42$4,082.42

-2.16%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.01
$113,800.01$113,800.01

-1.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.17
$199.17$199.17

-0.46%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6192
$2.6192$2.6192

-1.58%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.03
$1,126.03$1,126.03

-1.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002712
$0.0000000000000002712$0.0000000000000002712

+2,388.07%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1623
$0.1623$0.1623

+224.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04413
$0.04413$0.04413

+120.65%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000205
$0.0000000000205$0.0000000000205

+100.98%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01848
$0.01848$0.01848

+84.80%