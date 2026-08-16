قیمت امروز The Nietzschean Eagle

قیمت لحظه‌ ای The Nietzschean Eagle (JACKIE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JACKIE به USD برابر با $ 0 برای هر JACKIE می‌ باشد.

توکن The Nietzschean Eagle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,199 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.47M JACKIE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JACKIE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JACKIE طی یک ساعت گذشته به میزان -2.16% و در هفت روز اخیر به میزان -79.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Nietzschean Eagle (JACKIE)

ارزش بازار $ 34.20K$ 34.20K $ 34.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.20K$ 34.20K $ 34.20K سرمایه در گردش 999.47M 999.47M 999.47M عرضه کل 999,471,881.488888 999,471,881.488888 999,471,881.488888

ارزش بازار فعلی The Nietzschean Eagle برابر است با $ 34.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JACKIE برابر است با 999.47M، و عرضه کل آن 999471881.488888 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.20K است.