قیمت امروز The Nietzschean Dog

قیمت لحظه‌ ای The Nietzschean Dog (RUSS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 26.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RUSS به USD برابر با $ 0 برای هر RUSS می‌ باشد.

توکن The Nietzschean Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,086.3 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 964.95M RUSS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RUSS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RUSS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.60% و در هفت روز اخیر به میزان -53.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Nietzschean Dog (RUSS)

ارزش بازار $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K سرمایه در گردش 964.95M 964.95M 964.95M عرضه کل 964,948,043.598665 964,948,043.598665 964,948,043.598665

ارزش بازار فعلی The Nietzschean Dog برابر است با $ 16.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RUSS برابر است با 964.95M، و عرضه کل آن 964948043.598665 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.09K است.