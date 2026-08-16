قیمت امروز The Most Valuable Currency

قیمت لحظه‌ ای The Most Valuable Currency (ATTENTION) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ATTENTION به USD برابر با $ 0 برای هر ATTENTION می‌ باشد.

توکن The Most Valuable Currency در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,751.55 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.80M ATTENTION می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ATTENTION در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00381335 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ATTENTION طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +11.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Most Valuable Currency (ATTENTION)

ارزش بازار $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K سرمایه در گردش 988.80M 988.80M 988.80M عرضه کل 999,797,724.237241 999,797,724.237241 999,797,724.237241

ارزش بازار فعلی The Most Valuable Currency برابر است با $ 13.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ATTENTION برابر است با 988.80M، و عرضه کل آن 999797724.237241 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.90K است.