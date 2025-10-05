قیمت لحظه‌ ای The Meerkat Meme امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEERKAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEERKAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای The Meerkat Meme امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEERKAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEERKAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو The Meerkat Meme

قیمت The Meerkat Meme (MEERKAT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MEERKAT به USD:

--
----
+1.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای The Meerkat Meme (MEERKAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت The Meerkat Meme (MEERKAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208666
$ 0.00208666$ 0.00208666

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

+1.14%

+32.79%

+32.79%

قیمت لحظه‌ ای The Meerkat Meme (MEERKAT) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MEERKAT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MEERKAT برابر با $ 0.00208666 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MEERKAT در یک ساعت گذشته +0.89%، در 24 ساعت گذشته +1.14% و در 7 روز گذشته +32.79% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار The Meerkat Meme (MEERKAT)

$ 35.31K
$ 35.31K$ 35.31K

--
----

$ 35.31K
$ 35.31K$ 35.31K

999.48M
999.48M 999.48M

999,482,631.15692
999,482,631.15692 999,482,631.15692

ارزش بازار فعلی The Meerkat Meme برابر است با $ 35.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEERKAT برابر است با 999.48M، و عرضه کل آن 999482631.15692 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.31K است.

تاریخچه قیمت The Meerkat Meme (MEERKAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت The Meerkat Meme به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت The Meerkat Meme به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت The Meerkat Meme به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت The Meerkat Meme به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.14%
30 روز$ 0-8.29%
60 روز$ 0-20.35%
90 روز$ 0--

The Meerkat MemeMEERKAT چیست

The Meerkat Meme

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت The Meerkat Meme (USD)

ارزش The Meerkat Meme (MEERKAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The Meerkat Meme (MEERKAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The Meerkat Meme را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The Meerkat Meme را بررسی کنید!

MEERKAT به ارزهای محلی

توکنومیکس The Meerkat Meme (MEERKAT)

درک، توکنومیکس The Meerkat Meme (MEERKAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEERKAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Meerkat Meme (MEERKAT)

امروز The Meerkat Meme (MEERKAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MEERKAT به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MEERKAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MEERKAT نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار The Meerkat Meme چقدر است؟
ارزش بازار MEERKAT برابر است با $ 35.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MEERKAT چقدر است؟
عرضه در گردش MEERKAT برابر است با 999.48M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEERKAT چقدر بوده است؟
MEERKAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00208666 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MEERKAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MEERKAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MEERKAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEERKAT برابر است با -- USD.
آیا MEERKAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MEERKAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEERKAT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:18 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.