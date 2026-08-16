قیمت امروز The Meek Shall Inherit The Earth

قیمت لحظه‌ ای The Meek Shall Inherit The Earth (MEEK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEEK به USD برابر با $ 0 برای هر MEEK می‌ باشد.

توکن The Meek Shall Inherit The Earth در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,282 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.90B MEEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEEK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEEK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Meek Shall Inherit The Earth (MEEK)

ارزش بازار $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K سرمایه در گردش 9.90B 9.90B 9.90B عرضه کل 9,899,781,990.403452 9,899,781,990.403452 9,899,781,990.403452

ارزش بازار فعلی The Meek Shall Inherit The Earth برابر است با $ 60.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEEK برابر است با 9.90B، و عرضه کل آن 9899781990.403452 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.28K است.