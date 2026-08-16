قیمت امروز The Man from the Future

قیمت لحظه‌ ای The Man from the Future (HENRY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HENRY به USD برابر با $ 0 برای هر HENRY می‌ باشد.

توکن The Man from the Future در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,114.99 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.51M HENRY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HENRY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0023663 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HENRY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Man from the Future (HENRY)

ارزش بازار $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K سرمایه در گردش 999.51M 999.51M 999.51M عرضه کل 999,513,242.864675 999,513,242.864675 999,513,242.864675

ارزش بازار فعلی The Man from the Future برابر است با $ 10.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HENRY برابر است با 999.51M، و عرضه کل آن 999513242.864675 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.11K است.