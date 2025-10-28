THE LONGEST PUMPFUN STREAMPUMPATHON چیست

The longest stream on Pump.fun The longest stream on Pump.fun

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت THE LONGEST PUMPFUN STREAM (USD)

ارزش THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت THE LONGEST PUMPFUN STREAM را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت THE LONGEST PUMPFUN STREAM را بررسی کنید!

PUMPATHON به ارزهای محلی

توکنومیکس THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

درک، توکنومیکس THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PUMPATHON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) امروز THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PUMPATHON به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PUMPATHON نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PUMPATHON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار THE LONGEST PUMPFUN STREAM چقدر است؟ ارزش بازار PUMPATHON برابر است با $ 11.54K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PUMPATHON چقدر است؟ عرضه در گردش PUMPATHON برابر است با 999.42M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PUMPATHON چقدر بوده است؟ PUMPATHON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00341605 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PUMPATHON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PUMPATHON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PUMPATHON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PUMPATHON برابر است با -- USD . آیا PUMPATHON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PUMPATHON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PUMPATHON مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)