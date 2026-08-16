قیمت امروز The Little Guy

قیمت لحظه‌ ای The Little Guy (GUY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GUY به USD برابر با $ 0 برای هر GUY می‌ باشد.

توکن The Little Guy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 143,129 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GUY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GUY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00203084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GUY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -43.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.86K رسیده است.

اطلاعات بازار The Little Guy (GUY)

ارزش بازار $ 143.13K$ 143.13K $ 143.13K حجم (24 ساعته) $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 143.13K$ 143.13K $ 143.13K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The Little Guy برابر است با $ 143.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.86K. عرضه در گردش GUY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 143.13K است.