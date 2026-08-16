قیمت امروز The Life of a Chud

قیمت لحظه‌ ای The Life of a Chud (CHUD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHUD به USD برابر با $ 0 برای هر CHUD می‌ باشد.

توکن The Life of a Chud در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,621 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M CHUD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHUD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00123478 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHUD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -14.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Life of a Chud (CHUD)

ارزش بازار $ 21.62K$ 21.62K $ 21.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.62K$ 21.62K $ 21.62K سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,864,113.335418 999,864,113.335418 999,864,113.335418

ارزش بازار فعلی The Life of a Chud برابر است با $ 21.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHUD برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999864113.335418 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.62K است.