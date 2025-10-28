The Last JobQUIT چیست

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have. $RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

منبع The Last Job (QUIT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The Last Job (USD)

ارزش The Last Job (QUIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The Last Job (QUIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The Last Job را بررسی کنید.

QUIT به ارزهای محلی

توکنومیکس The Last Job (QUIT)

درک، توکنومیکس The Last Job (QUIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QUIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Last Job (QUIT) امروز The Last Job (QUIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای QUIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی QUIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی QUIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار The Last Job چقدر است؟ ارزش بازار QUIT برابر است با $ 202.41K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش QUIT چقدر است؟ عرضه در گردش QUIT برابر است با 989.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت QUIT چقدر بوده است؟ QUIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت QUIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ QUIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات QUIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QUIT برابر است با -- USD . آیا QUIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد QUIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QUIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به The Last Job (QUIT)