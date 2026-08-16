قیمت امروز The Green Hood

قیمت لحظه‌ ای The Green Hood (GHOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GHOOD به USD برابر با $ 0 برای هر GHOOD می‌ باشد.

توکن The Green Hood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,459 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GHOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GHOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GHOOD طی یک ساعت گذشته به میزان -4.21% و در هفت روز اخیر به میزان -46.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Green Hood (GHOOD)

ارزش بازار $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The Green Hood برابر است با $ 26.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GHOOD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.46K است.