قیمت امروز The Green Bull

قیمت لحظه‌ ای The Green Bull (VLAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VLAD به USD برابر با $ 0 برای هر VLAD می‌ باشد.

توکن The Green Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 192,047 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B VLAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VLAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00571066 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VLAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -9.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 124.22 رسیده است.

اطلاعات بازار The Green Bull (VLAD)

ارزش بازار $ 192.05K$ 192.05K $ 192.05K حجم (24 ساعته) $ 124.22$ 124.22 $ 124.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 192.05K$ 192.05K $ 192.05K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The Green Bull برابر است با $ 192.05K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 124.22. عرضه در گردش VLAD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 192.05K است.