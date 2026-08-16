قیمت امروز The Great White

قیمت لحظه‌ ای The Great White (GREATWHITE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GREATWHITE به USD برابر با $ 0 برای هر GREATWHITE می‌ باشد.

توکن The Great White در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,079.27 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.73M GREATWHITE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GREATWHITE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GREATWHITE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +21.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Great White (GREATWHITE)

ارزش بازار $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K سرمایه در گردش 999.73M 999.73M 999.73M عرضه کل 999,731,861.386493 999,731,861.386493 999,731,861.386493

ارزش بازار فعلی The Great White برابر است با $ 19.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GREATWHITE برابر است با 999.73M، و عرضه کل آن 999731861.386493 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.08K است.