قیمت امروز The Game Company

قیمت لحظه‌ ای The Game Company (GMRT) در حال حاضر برابر با $ 0.02483344 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GMRT به USD برابر با $ 0.02483344 برای هر GMRT می‌ باشد.

توکن The Game Company در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,876,758 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 236.16M GMRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GMRT در بازه‌ ای بین $ 0.02318905 (حداقل) و $ 0.02849115 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.849855 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GMRT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان +8,664.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.75K رسیده است.

اطلاعات بازار The Game Company (GMRT)

ارزش بازار $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M حجم (24 ساعته) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.88M$ 24.88M $ 24.88M سرمایه در گردش 236.16M 236.16M 236.16M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The Game Company برابر است با $ 5.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.75K. عرضه در گردش GMRT برابر است با 236.16M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.88M است.