The First Play1ST چیست

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move. The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

توکنومیکس The First Play (1ST)

درک، توکنومیکس The First Play (1ST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1ST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The First Play (1ST) امروز The First Play (1ST) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای 1ST به واحد USD برابر است با 0.00000717 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی 1ST نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000717 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی 1ST نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار The First Play چقدر است؟ ارزش بازار 1ST برابر است با $ 7.16K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش 1ST چقدر است؟ عرضه در گردش 1ST برابر است با 999.46M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت 1ST چقدر بوده است؟ 1ST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00010884 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت 1ST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ 1ST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000068 USD رسید. حجم معاملات 1ST چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 1ST برابر است با -- USD . آیا 1ST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد 1ST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 1ST مراجعه کنید.

