اطلاعات بیشتر درباره 1ST

اطلاعات قیمت 1ST

وب‌سایت رسمی 1ST

توکنومیکس 1ST

پیش‌بینی قیمت 1ST

لوگو The First Play

قیمت The First Play (1ST)

قیمت لحظه‌ ای 1 1ST به USD:

+0.30%1D
نمودار قیمت لحظه ای The First Play (1ST)
اطلاعات قیمت The First Play (1ST) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000070
$ 0.0000070$ 0.0000070
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000072
$ 0.0000072$ 0.0000072
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000070
$ 0.0000070$ 0.0000070

$ 0.0000072
$ 0.0000072$ 0.0000072

$ 0.00010884
$ 0.00010884$ 0.00010884

$ 0.0000068
$ 0.0000068$ 0.0000068

+1.47%

+0.33%

-12.72%

-12.72%

قیمت لحظه‌ ای The First Play (1ST) برابر است با $0.00000717. در 24 ساعت گذشته، 1ST در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000070 تا حداکثر $ 0.0000072 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 1ST برابر با $ 0.00010884 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000068 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 1ST در یک ساعت گذشته +1.47%، در 24 ساعت گذشته +0.33% و در 7 روز گذشته -12.72% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار The First Play (1ST)

$ 7.16K
$ 7.16K$ 7.16K

--
----

$ 7.16K
$ 7.16K$ 7.16K

999.46M
999.46M 999.46M

999,464,086.4399
999,464,086.4399 999,464,086.4399

ارزش بازار فعلی The First Play برابر است با $ 7.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 1ST برابر است با 999.46M، و عرضه کل آن 999464086.4399 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.16K است.

تاریخچه قیمت The First Play (1ST) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت The First Play به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت The First Play به USD به میزان $ -0.0000039743 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت The First Play به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت The First Play به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.33%
30 روز$ -0.0000039743-55.43%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

The First Play1ST چیست

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع The First Play (1ST)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The First Play (USD)

ارزش The First Play (1ST) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The First Play (1ST) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The First Play را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The First Play را بررسی کنید!

1ST به ارزهای محلی

توکنومیکس The First Play (1ST)

درک، توکنومیکس The First Play (1ST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1ST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The First Play (1ST)

امروز The First Play (1ST) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 1ST به واحد USD برابر است با 0.00000717 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 1ST نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 1ST نسبت به USD برابر است با $ 0.00000717. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار The First Play چقدر است؟
ارزش بازار 1ST برابر است با $ 7.16K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 1ST چقدر است؟
عرضه در گردش 1ST برابر است با 999.46M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 1ST چقدر بوده است؟
1ST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00010884 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 1ST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
1ST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000068 USD رسید.
حجم معاملات 1ST چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 1ST برابر است با -- USD.
آیا 1ST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 1ST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 1ST مراجعه کنید.
$114,160.46
$4,120.15
$0.05099
$202.57
$4.3695
$4,120.15
$114,160.46
$202.57
$2.6438
$1,131.92
