قیمت لحظه‌ ای the face of sarcasm امروز برابر است با 0.00006738 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KAPPA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KAPPA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

-2.10%1D
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت the face of sarcasm (KAPPA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.61%

-1.69%

+11.97%

+11.97%

قیمت لحظه‌ ای the face of sarcasm (KAPPA) برابر است با $0.00006738. در 24 ساعت گذشته، KAPPA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00006667 تا حداکثر $ 0.00006894 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KAPPA برابر با $ 0.0059343 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00005487 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KAPPA در یک ساعت گذشته -0.61%، در 24 ساعت گذشته -1.69% و در 7 روز گذشته +11.97% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار the face of sarcasm (KAPPA)

ارزش بازار فعلی the face of sarcasm برابر است با $ 44.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KAPPA برابر است با 668.81M، و عرضه کل آن 668811307.035791 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.92K است.

تاریخچه قیمت the face of sarcasm (KAPPA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت the face of sarcasm به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت the face of sarcasm به USD به میزان $ -0.0000290402 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت the face of sarcasm به USD به میزان $ -0.0000342465 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت the face of sarcasm به USD به میزان $ -0.00021962511449700254 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.69%
30 روز$ -0.0000290402-43.09%
60 روز$ -0.0000342465-50.82%
90 روز$ -0.00021962511449700254-76.52%

the face of sarcasmKAPPA چیست

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت the face of sarcasm (USD)

ارزش the face of sarcasm (KAPPA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از the face of sarcasm (KAPPA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت the face of sarcasm را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت the face of sarcasm را بررسی کنید!

توکنومیکس the face of sarcasm (KAPPA)

درک، توکنومیکس the face of sarcasm (KAPPA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KAPPA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره the face of sarcasm (KAPPA)

امروز the face of sarcasm (KAPPA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KAPPA به واحد USD برابر است با 0.00006738 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KAPPA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KAPPA نسبت به USD برابر است با $ 0.00006738. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار the face of sarcasm چقدر است؟
ارزش بازار KAPPA برابر است با $ 44.92K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KAPPA چقدر است؟
عرضه در گردش KAPPA برابر است با 668.81M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KAPPA چقدر بوده است؟
KAPPA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0059343 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KAPPA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KAPPA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005487 USD رسید.
حجم معاملات KAPPA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KAPPA برابر است با -- USD.
آیا KAPPA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KAPPA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KAPPA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:48 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

