the face of sarcasmKAPPA چیست

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic "Kappa" emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn't just a price play—it's a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It's raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you're a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, "the face of sarcasm" $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

منبع the face of sarcasm (KAPPA) وب سایت رسمی

KAPPA به ارزهای محلی

توکنومیکس the face of sarcasm (KAPPA)

درک، توکنومیکس the face of sarcasm (KAPPA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KAPPA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره the face of sarcasm (KAPPA) امروز the face of sarcasm (KAPPA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KAPPA به واحد USD برابر است با 0.00006738 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KAPPA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00006738 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KAPPA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار the face of sarcasm چقدر است؟ ارزش بازار KAPPA برابر است با $ 44.92K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KAPPA چقدر است؟ عرضه در گردش KAPPA برابر است با 668.81M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KAPPA چقدر بوده است؟ KAPPA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0059343 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KAPPA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KAPPA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005487 USD رسید. حجم معاملات KAPPA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KAPPA برابر است با -- USD . آیا KAPPA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KAPPA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KAPPA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به the face of sarcasm (KAPPA)