قیمت امروز The Earn Bull

قیمت لحظه‌ ای The Earn Bull (TEB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TEB به USD برابر با $ 0 برای هر TEB می‌ باشد.

توکن The Earn Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 175,642 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.46M TEB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TEB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TEB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -15.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.98K رسیده است.

اطلاعات بازار The Earn Bull (TEB)

ارزش بازار $ 175.64K$ 175.64K $ 175.64K حجم (24 ساعته) $ 1.98K$ 1.98K $ 1.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 175.64K$ 175.64K $ 175.64K سرمایه در گردش 998.46M 998.46M 998.46M عرضه کل 998,464,527.04847 998,464,527.04847 998,464,527.04847

ارزش بازار فعلی The Earn Bull برابر است با $ 175.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.98K. عرضه در گردش TEB برابر است با 998.46M، و عرضه کل آن 998464527.04847 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 175.64K است.