قیمت امروز The Duck

قیمت لحظه‌ ای The Duck (DUCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUCK به USD برابر با $ 0 برای هر DUCK می‌ باشد.

توکن The Duck در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,271.92 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M DUCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUCK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUCK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -20.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Duck (DUCK)

ارزش بازار $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,829,991.605573 999,829,991.605573 999,829,991.605573

ارزش بازار فعلی The Duck برابر است با $ 11.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DUCK برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999829991.605573 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.27K است.