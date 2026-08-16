قیمت امروز The Cult of YOTS

قیمت لحظه‌ ای The Cult of YOTS (YOTS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 27.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YOTS به USD برابر با $ 0 برای هر YOTS می‌ باشد.

توکن The Cult of YOTS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 550,509 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 929.95M YOTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YOTS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00509022 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YOTS طی یک ساعت گذشته به میزان -4.35% و در هفت روز اخیر به میزان -78.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 102.78K رسیده است.

اطلاعات بازار The Cult of YOTS (YOTS)

ارزش بازار $ 550.51K$ 550.51K $ 550.51K حجم (24 ساعته) $ 102.78K$ 102.78K $ 102.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 591.95K$ 591.95K $ 591.95K سرمایه در گردش 929.95M 929.95M 929.95M عرضه کل 999,951,833.791424 999,951,833.791424 999,951,833.791424

ارزش بازار فعلی The Cult of YOTS برابر است با $ 550.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 102.78K. عرضه در گردش YOTS برابر است با 929.95M، و عرضه کل آن 999951833.791424 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 591.95K است.