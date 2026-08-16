قیمت امروز The cage is all I know

قیمت لحظه‌ ای The cage is all I know (CAGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAGE به USD برابر با $ 0 برای هر CAGE می‌ باشد.

توکن The cage is all I know در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,480.11 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 981.38M CAGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAGE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00193913 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAGE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +4.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The cage is all I know (CAGE)

ارزش بازار $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K سرمایه در گردش 981.38M 981.38M 981.38M عرضه کل 981,380,379.299876 981,380,379.299876 981,380,379.299876

ارزش بازار فعلی The cage is all I know برابر است با $ 17.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAGE برابر است با 981.38M، و عرضه کل آن 981380379.299876 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.48K است.