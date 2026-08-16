قیمت امروز The Bull Cat

قیمت لحظه‌ ای The Bull Cat (BULLCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BULLCAT به USD برابر با $ 0 برای هر BULLCAT می‌ باشد.

توکن The Bull Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,560 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.88M BULLCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BULLCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00210016 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BULLCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +1.88% و در هفت روز اخیر به میزان -18.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Bull Cat (BULLCAT)

ارزش بازار $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K سرمایه در گردش 999.88M 999.88M 999.88M عرضه کل 999,876,055.012659 999,876,055.012659 999,876,055.012659

ارزش بازار فعلی The Bull Cat برابر است با $ 24.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BULLCAT برابر است با 999.88M، و عرضه کل آن 999876055.012659 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.56K است.