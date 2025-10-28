قیمت The book of SOL (SCRIPT)
--
-1.65%
-21.74%
-21.74%
قیمت لحظه ای The book of SOL (SCRIPT) برابر است با $0.00010391. در 24 ساعت گذشته، SCRIPT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00010196 تا حداکثر $ 0.00010623 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SCRIPT برابر با $ 0.00043616 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00009861 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، SCRIPT در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.65% و در 7 روز گذشته -21.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی The book of SOL برابر است با $ 72.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCRIPT برابر است با 699.94M، و عرضه کل آن 699941630.104523 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 72.73K است.
امروز، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ -0.0000402483 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ -0.0000737638 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-1.65%
|30 روز
|$ -0.0000402483
|-38.73%
|60 روز
|$ -0.0000737638
|-70.98%
|90 روز
|$ 0
|--
$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.
Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:
30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment
20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation
A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool
Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)
No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven
SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.
درک، توکنومیکس The book of SOL (SCRIPT) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد.
