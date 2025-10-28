The book of SOLSCRIPT چیست

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals. Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features: 30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment 20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI) No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana. $SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals. Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features: 30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment 20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI) No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع The book of SOL (SCRIPT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The book of SOL (USD)

ارزش The book of SOL (SCRIPT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The book of SOL (SCRIPT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The book of SOL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The book of SOL را بررسی کنید!

SCRIPT به ارزهای محلی

توکنومیکس The book of SOL (SCRIPT)

درک، توکنومیکس The book of SOL (SCRIPT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCRIPT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The book of SOL (SCRIPT) امروز The book of SOL (SCRIPT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SCRIPT به واحد USD برابر است با 0.00010391 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SCRIPT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00010391 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SCRIPT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار The book of SOL چقدر است؟ ارزش بازار SCRIPT برابر است با $ 72.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SCRIPT چقدر است؟ عرضه در گردش SCRIPT برابر است با 699.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCRIPT چقدر بوده است؟ SCRIPT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00043616 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SCRIPT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SCRIPT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009861 USD رسید. حجم معاملات SCRIPT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCRIPT برابر است با -- USD . آیا SCRIPT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SCRIPT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCRIPT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به The book of SOL (SCRIPT)