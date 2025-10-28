قیمت لحظه‌ ای The book of SOL امروز برابر است با 0.00010391 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SCRIPT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SCRIPT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای The book of SOL امروز برابر است با 0.00010391 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SCRIPT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SCRIPT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو The book of SOL

قیمت The book of SOL (SCRIPT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SCRIPT به USD:

$0.00010391
-1.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای The book of SOL (SCRIPT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت The book of SOL (SCRIPT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00010196
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00010623
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00010196
$ 0.00010623
$ 0.00043616
$ 0.00009861
--

-1.65%

-21.74%

-21.74%

قیمت لحظه‌ ای The book of SOL (SCRIPT) برابر است با $0.00010391. در 24 ساعت گذشته، SCRIPT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00010196 تا حداکثر $ 0.00010623 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SCRIPT برابر با $ 0.00043616 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00009861 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SCRIPT در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.65% و در 7 روز گذشته -21.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار The book of SOL (SCRIPT)

$ 72.73K
--
----

$ 72.73K
699.94M
699,941,630.104523
ارزش بازار فعلی The book of SOL برابر است با $ 72.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCRIPT برابر است با 699.94M، و عرضه کل آن 699941630.104523 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.73K است.

تاریخچه قیمت The book of SOL (SCRIPT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ -0.0000402483 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ -0.0000737638 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت The book of SOL به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.65%
30 روز$ -0.0000402483-38.73%
60 روز$ -0.0000737638-70.98%
90 روز$ 0--

The book of SOLSCRIPT چیست

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع The book of SOL (SCRIPT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The book of SOL (USD)

ارزش The book of SOL (SCRIPT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The book of SOL (SCRIPT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The book of SOL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The book of SOL را بررسی کنید!

SCRIPT به ارزهای محلی

توکنومیکس The book of SOL (SCRIPT)

درک، توکنومیکس The book of SOL (SCRIPT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCRIPT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The book of SOL (SCRIPT)

امروز The book of SOL (SCRIPT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SCRIPT به واحد USD برابر است با 0.00010391 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SCRIPT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SCRIPT نسبت به USD برابر است با $ 0.00010391. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار The book of SOL چقدر است؟
ارزش بازار SCRIPT برابر است با $ 72.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SCRIPT چقدر است؟
عرضه در گردش SCRIPT برابر است با 699.94M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCRIPT چقدر بوده است؟
SCRIPT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00043616 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SCRIPT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SCRIPT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009861 USD رسید.
حجم معاملات SCRIPT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCRIPT برابر است با -- USD.
آیا SCRIPT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SCRIPT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCRIPT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به The book of SOL (SCRIPT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

