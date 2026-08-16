قیمت امروز The Blue Whale

قیمت لحظه‌ ای The Blue Whale (BLUEWHALE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLUEWHALE به USD برابر با $ 0 برای هر BLUEWHALE می‌ باشد.

توکن The Blue Whale در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,047.21 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 932.49M BLUEWHALE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLUEWHALE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00247714 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLUEWHALE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Blue Whale (BLUEWHALE)

ارزش بازار $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K سرمایه در گردش 932.49M 932.49M 932.49M عرضه کل 932,488,556.133301 932,488,556.133301 932,488,556.133301

ارزش بازار فعلی The Blue Whale برابر است با $ 14.05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLUEWHALE برابر است با 932.49M، و عرضه کل آن 932488556.133301 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.05K است.