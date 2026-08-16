قیمت امروز The Black Whale

قیمت لحظه‌ ای The Black Whale (BLACKWHALE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLACKWHALE به USD برابر با $ 0 برای هر BLACKWHALE می‌ باشد.

توکن The Black Whale در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,503 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 984.74M BLACKWHALE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLACKWHALE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00835945 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLACKWHALE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.48% و در هفت روز اخیر به میزان +0.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Black Whale (BLACKWHALE)

ارزش بازار $ 27.50K$ 27.50K $ 27.50K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.50K$ 27.50K $ 27.50K سرمایه در گردش 984.74M 984.74M 984.74M عرضه کل 984,735,107.96419 984,735,107.96419 984,735,107.96419

ارزش بازار فعلی The Black Whale برابر است با $ 27.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLACKWHALE برابر است با 984.74M، و عرضه کل آن 984735107.96419 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.50K است.