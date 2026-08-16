قیمت امروز The Black Calf

قیمت لحظه‌ ای The Black Calf (BABYANSEM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYANSEM به USD برابر با $ 0 برای هر BABYANSEM می‌ باشد.

توکن The Black Calf در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 94,196 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M BABYANSEM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYANSEM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0034959 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYANSEM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.47% و در هفت روز اخیر به میزان +27.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Black Calf (BABYANSEM)

ارزش بازار $ 94.20K$ 94.20K $ 94.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 94.20K$ 94.20K $ 94.20K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,893,293.767194 999,893,293.767194 999,893,293.767194

ارزش بازار فعلی The Black Calf برابر است با $ 94.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYANSEM برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999893293.767194 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 94.20K است.