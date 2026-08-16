قیمت امروز The Black Bear

قیمت لحظه‌ ای The Black Bear (BLACKBEAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLACKBEAR به USD برابر با $ 0 برای هر BLACKBEAR می‌ باشد.

توکن The Black Bear در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 704,947 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M BLACKBEAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLACKBEAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00208504 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLACKBEAR طی یک ساعت گذشته به میزان -9.35% و در هفت روز اخیر به میزان -23.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.21K رسیده است.

اطلاعات بازار The Black Bear (BLACKBEAR)

ارزش بازار $ 704.95K$ 704.95K $ 704.95K حجم (24 ساعته) $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 704.95K$ 704.95K $ 704.95K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,995,079.338373 999,995,079.338373 999,995,079.338373

ارزش بازار فعلی The Black Bear برابر است با $ 704.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.21K. عرضه در گردش BLACKBEAR برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999995079.338373 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 704.95K است.