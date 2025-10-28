The Bitcoin MascotBITTY چیست

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

منبع The Bitcoin Mascot (BITTY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The Bitcoin Mascot (USD)

ارزش The Bitcoin Mascot (BITTY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The Bitcoin Mascot (BITTY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The Bitcoin Mascot را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The Bitcoin Mascot را بررسی کنید!

BITTY به ارزهای محلی

توکنومیکس The Bitcoin Mascot (BITTY)

درک، توکنومیکس The Bitcoin Mascot (BITTY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BITTY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Bitcoin Mascot (BITTY) امروز The Bitcoin Mascot (BITTY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BITTY به واحد USD برابر است با 0.00355025 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BITTY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00355025 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BITTY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار The Bitcoin Mascot چقدر است؟ ارزش بازار BITTY برابر است با $ 3.57M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BITTY چقدر است؟ عرضه در گردش BITTY برابر است با 999.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BITTY چقدر بوده است؟ BITTY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0200771 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BITTY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BITTY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BITTY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BITTY برابر است با -- USD . آیا BITTY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BITTY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BITTY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به The Bitcoin Mascot (BITTY)