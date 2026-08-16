قیمت امروز The Bitcoin Bull

قیمت لحظه‌ ای The Bitcoin Bull (TBB) در حال حاضر برابر با $ 0.01494782 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TBB به USD برابر با $ 0.01494782 برای هر TBB می‌ باشد.

توکن The Bitcoin Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,947,529 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M TBB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TBB در بازه‌ ای بین $ 0.0123211 (حداقل) و $ 0.01552856 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04763176 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00470707 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TBB طی یک ساعت گذشته به میزان -3.42% و در هفت روز اخیر به میزان -16.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 149.04K رسیده است.

اطلاعات بازار The Bitcoin Bull (TBB)

ارزش بازار $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M حجم (24 ساعته) $ 149.04K$ 149.04K $ 149.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,998,836.0 999,998,836.0 999,998,836.0

ارزش بازار فعلی The Bitcoin Bull برابر است با $ 14.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 149.04K. عرضه در گردش TBB برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999998836.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.95M است.