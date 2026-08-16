قیمت امروز The Big Trout

قیمت لحظه‌ ای The Big Trout (BIGTROUT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BIGTROUT به USD برابر با $ 0 برای هر BIGTROUT می‌ باشد.

توکن The Big Trout در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,495.14 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 945.94M BIGTROUT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BIGTROUT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 51.71 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BIGTROUT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +9.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Big Trout (BIGTROUT)

ارزش بازار $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.42K$ 20.42K $ 20.42K سرمایه در گردش 945.94M 945.94M 945.94M عرضه کل 990,942,539.6956 990,942,539.6956 990,942,539.6956

ارزش بازار فعلی The Big Trout برابر است با $ 19.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BIGTROUT برابر است با 945.94M، و عرضه کل آن 990942539.6956 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.42K است.