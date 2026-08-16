قیمت امروز The American Dream

قیمت لحظه‌ ای The American Dream (DREAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DREAM به USD برابر با $ 0 برای هر DREAM می‌ باشد.

توکن The American Dream در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,055.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M DREAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DREAM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00178757 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DREAM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -18.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The American Dream (DREAM)

ارزش بازار $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,922,399.836763 999,922,399.836763 999,922,399.836763

ارزش بازار فعلی The American Dream برابر است با $ 13.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DREAM برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999922399.836763 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.06K است.