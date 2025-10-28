قیمت لحظه‌ ای The Amazing Digital Circus امروز برابر است با 0,00002743 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TADC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TADC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای The Amazing Digital Circus امروز برابر است با 0,00002743 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TADC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TADC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو The Amazing Digital Circus

قیمت The Amazing Digital Circus (TADC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TADC به USD:

-0,50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای The Amazing Digital Circus (TADC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت The Amazing Digital Circus (TADC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0,00002691
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0,00002879
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0,00002691
$ 0,00002879
$ 0,00084215
$ 0,00002643
-0,96%

-0,54%

+2,99%

+2,99%

قیمت لحظه‌ ای The Amazing Digital Circus (TADC) برابر است با $0,00002743. در 24 ساعت گذشته، TADC در بازه قیمتی حداقل $ 0,00002691 تا حداکثر $ 0,00002879 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TADC برابر با $ 0,00084215 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0,00002643 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TADC در یک ساعت گذشته -0,96%، در 24 ساعت گذشته -0,54% و در 7 روز گذشته +2,99% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار The Amazing Digital Circus (TADC)

$ 27,42K
$ 27,42K$ 27,42K

$ 27,42K
999,95M
999 953 421,491079
ارزش بازار فعلی The Amazing Digital Circus برابر است با $ 27,42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TADC برابر است با 999,95M، و عرضه کل آن 999953421.491079 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27,42K است.

تاریخچه قیمت The Amazing Digital Circus (TADC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت The Amazing Digital Circus به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت The Amazing Digital Circus به USD به میزان $ -0,0000249472 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت The Amazing Digital Circus به USD به میزان $ -0,0000257731 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت The Amazing Digital Circus به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0,54%
30 روز$ -0,0000249472-90,94%
60 روز$ -0,0000257731-93,95%
90 روز$ 0--

The Amazing Digital CircusTADC چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت The Amazing Digital Circus (USD)

ارزش The Amazing Digital Circus (TADC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The Amazing Digital Circus (TADC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The Amazing Digital Circus را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The Amazing Digital Circus را بررسی کنید!

TADC به ارزهای محلی

توکنومیکس The Amazing Digital Circus (TADC)

درک، توکنومیکس The Amazing Digital Circus (TADC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TADC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Amazing Digital Circus (TADC)

امروز The Amazing Digital Circus (TADC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TADC به واحد USD برابر است با 0,00002743 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TADC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TADC نسبت به USD برابر است با $ 0,00002743. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار The Amazing Digital Circus چقدر است؟
ارزش بازار TADC برابر است با $ 27,42K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TADC چقدر است؟
عرضه در گردش TADC برابر است با 999,95M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TADC چقدر بوده است؟
TADC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0,00084215 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TADC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TADC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0,00002643 USD رسید.
حجم معاملات TADC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TADC برابر است با -- USD.
آیا TADC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TADC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TADC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:35 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

