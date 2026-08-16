قیمت امروز The African Bull

قیمت لحظه‌ ای The African Bull (SUNUSI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1,75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUNUSI به USD برابر با $ 0 برای هر SUNUSI می‌ باشد.

توکن The African Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53.378 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 953,92M SUNUSI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUNUSI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUNUSI طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,46 و در هفت روز اخیر به میزان -%14,90 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The African Bull (SUNUSI)

ارزش بازار $ 53,38K$ 53,38K $ 53,38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53,38K$ 53,38K $ 53,38K سرمایه در گردش 953,92M 953,92M 953,92M عرضه کل 953.915.781,0 953.915.781,0 953.915.781,0

ارزش بازار فعلی The African Bull برابر است با $ 53,38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUNUSI برابر است با 953,92M، و عرضه کل آن 953915781.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53,38K است.