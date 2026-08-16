قیمت امروز Tesla rStock

قیمت لحظه‌ ای Tesla rStock (TSLAR) در حال حاضر برابر با $ 53.52 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TSLAR به USD برابر با $ 53.52 برای هر TSLAR می‌ باشد.

توکن Tesla rStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,307 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.24K TSLAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TSLAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 69,397,725 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 53.51 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TSLAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Tesla rStock (TSLAR)

ارزش بازار $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K حجم (24 ساعته) $ 2.80$ 2.80 $ 2.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K سرمایه در گردش 1.24K 1.24K 1.24K عرضه کل 1,238.996656657 1,238.996656657 1,238.996656657

ارزش بازار فعلی Tesla rStock برابر است با $ 66.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.80. عرضه در گردش TSLAR برابر است با 1.24K، و عرضه کل آن 1238.996656657 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.31K است.