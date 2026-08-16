قیمت امروز Tenbin Mexican Peso

قیمت لحظه‌ ای Tenbin Mexican Peso (TMXN) در حال حاضر برابر با $ 0.058211 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TMXN به USD برابر با $ 0.058211 برای هر TMXN می‌ باشد.

توکن Tenbin Mexican Peso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 524,411 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.02M TMXN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TMXN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.098098 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04051022 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TMXN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.77 رسیده است.

اطلاعات بازار Tenbin Mexican Peso (TMXN)

ارزش بازار $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K حجم (24 ساعته) $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K سرمایه در گردش 9.02M 9.02M 9.02M عرضه کل 9,015,060.709454188 9,015,060.709454188 9,015,060.709454188

ارزش بازار فعلی Tenbin Mexican Peso برابر است با $ 524.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.77. عرضه در گردش TMXN برابر است با 9.02M، و عرضه کل آن 9015060.709454188 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 524.41K است.