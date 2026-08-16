قیمت امروز Tenbin Brazilian Real

قیمت لحظه‌ ای Tenbin Brazilian Real (TBRL) در حال حاضر برابر با $ 0.192824 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TBRL به USD برابر با $ 0.192824 برای هر TBRL می‌ باشد.

توکن Tenbin Brazilian Real در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,545,270 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.02M TBRL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TBRL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.201685 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.190728 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TBRL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Tenbin Brazilian Real (TBRL)

ارزش بازار $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M حجم (24 ساعته) $ 3.00$ 3.00 $ 3.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M سرمایه در گردش 8.02M 8.02M 8.02M عرضه کل 8,018,218.211598363 8,018,218.211598363 8,018,218.211598363

ارزش بازار فعلی Tenbin Brazilian Real برابر است با $ 1.55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.00. عرضه در گردش TBRL برابر است با 8.02M، و عرضه کل آن 8018218.211598363 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.55M است.