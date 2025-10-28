TEKTIASTKT چیست

TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience. TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing. Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you're trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience.

منبع TEKTIAS (TKT) وب سایت رسمی

TKT به ارزهای محلی

توکنومیکس TEKTIAS (TKT)

درک، توکنومیکس TEKTIAS (TKT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TKT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TEKTIAS (TKT) امروز TEKTIAS (TKT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TKT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TKT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TKT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TEKTIAS چقدر است؟ ارزش بازار TKT برابر است با $ 4.89K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TKT چقدر است؟ عرضه در گردش TKT برابر است با 96.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TKT چقدر بوده است؟ TKT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01329354 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TKT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TKT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TKT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TKT برابر است با -- USD . آیا TKT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TKT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TKT مراجعه کنید.

