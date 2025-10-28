Teddy the Tile DogeTEDDY چیست

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

توکنومیکس Teddy the Tile Doge (TEDDY)

درک، توکنومیکس Teddy the Tile Doge (TEDDY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TEDDY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Teddy the Tile Doge (TEDDY) امروز Teddy the Tile Doge (TEDDY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TEDDY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TEDDY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TEDDY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Teddy the Tile Doge چقدر است؟ ارزش بازار TEDDY برابر است با $ 25.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TEDDY چقدر است؟ عرضه در گردش TEDDY برابر است با 929.60T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TEDDY چقدر بوده است؟ TEDDY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TEDDY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TEDDY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TEDDY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TEDDY برابر است با -- USD . آیا TEDDY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TEDDY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TEDDY مراجعه کنید.

