قیمت لحظه‌ ای Teddy the Tile Doge امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TEDDY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TEDDY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Teddy the Tile Doge امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TEDDY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TEDDY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TEDDY

اطلاعات قیمت TEDDY

وب‌سایت رسمی TEDDY

توکنومیکس TEDDY

پیش‌بینی قیمت TEDDY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Teddy the Tile Doge

قیمت Teddy the Tile Doge (TEDDY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TEDDY به USD:

--
----
-11.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Teddy the Tile Doge (TEDDY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Teddy the Tile Doge (TEDDY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.04%

-11.04%

-18.73%

-18.73%

قیمت لحظه‌ ای Teddy the Tile Doge (TEDDY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، TEDDY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TEDDY برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TEDDY در یک ساعت گذشته -2.04%، در 24 ساعت گذشته -11.04% و در 7 روز گذشته -18.73% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Teddy the Tile Doge (TEDDY)

$ 25.65K
$ 25.65K$ 25.65K

--
----

$ 25.65K
$ 25.65K$ 25.65K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

ارزش بازار فعلی Teddy the Tile Doge برابر است با $ 25.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TEDDY برابر است با 929.60T، و عرضه کل آن 929598213267094.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.65K است.

تاریخچه قیمت Teddy the Tile Doge (TEDDY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Teddy the Tile Doge به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Teddy the Tile Doge به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Teddy the Tile Doge به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Teddy the Tile Doge به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.04%
30 روز$ 0-26.90%
60 روز$ 0-41.58%
90 روز$ 0--

Teddy the Tile DogeTEDDY چیست

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Teddy the Tile Doge (TEDDY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Teddy the Tile Doge (USD)

ارزش Teddy the Tile Doge (TEDDY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Teddy the Tile Doge (TEDDY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Teddy the Tile Doge را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Teddy the Tile Doge را بررسی کنید!

TEDDY به ارزهای محلی

توکنومیکس Teddy the Tile Doge (TEDDY)

درک، توکنومیکس Teddy the Tile Doge (TEDDY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TEDDY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Teddy the Tile Doge (TEDDY)

امروز Teddy the Tile Doge (TEDDY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TEDDY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TEDDY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TEDDY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Teddy the Tile Doge چقدر است؟
ارزش بازار TEDDY برابر است با $ 25.65K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TEDDY چقدر است؟
عرضه در گردش TEDDY برابر است با 929.60T USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TEDDY چقدر بوده است؟
TEDDY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TEDDY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TEDDY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات TEDDY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TEDDY برابر است با -- USD.
آیا TEDDY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TEDDY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TEDDY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:22 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Teddy the Tile Doge (TEDDY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,778.89
$113,778.89$113,778.89

-1.03%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.30
$4,080.30$4,080.30

-2.22%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05110
$0.05110$0.05110

-8.27%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.17
$199.17$199.17

-0.46%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3613
$4.3613$4.3613

-15.90%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.30
$4,080.30$4,080.30

-2.22%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,778.89
$113,778.89$113,778.89

-1.03%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.17
$199.17$199.17

-0.46%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6189
$2.6189$2.6189

-1.59%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.07
$1,125.07$1,125.07

-1.62%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002442
$0.0000000000000002442$0.0000000000000002442

+2,140.36%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1620
$0.1620$0.1620

+224.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04418
$0.04418$0.04418

+120.90%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000204
$0.0000000000204$0.0000000000204

+100.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01846
$0.01846$0.01846

+84.60%