قیمت امروز TBLL xStock

قیمت لحظه‌ ای TBLL xStock (TBLLX) در حال حاضر برابر با $ 106.52 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TBLLX به USD برابر با $ 106.52 برای هر TBLLX می‌ باشد.

توکن TBLL xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 378,477 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.55K TBLLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TBLLX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 107.23 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 103.99 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TBLLX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.69K رسیده است.

اطلاعات بازار TBLL xStock (TBLLX)

ارزش بازار $ 378.48K$ 378.48K $ 378.48K حجم (24 ساعته) $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 609.72M$ 609.72M $ 609.72M سرمایه در گردش 3.55K 3.55K 3.55K عرضه کل 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938

ارزش بازار فعلی TBLL xStock برابر است با $ 378.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.69K. عرضه در گردش TBLLX برابر است با 3.55K، و عرضه کل آن 5724132.232720938 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 609.72M است.