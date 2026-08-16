قیمت امروز Tardimals

قیمت لحظه‌ ای Tardimals (TARDIMALS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 26.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TARDIMALS به USD برابر با $ 0 برای هر TARDIMALS می‌ باشد.

توکن Tardimals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,262.04 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 957.29M TARDIMALS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TARDIMALS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TARDIMALS طی یک ساعت گذشته به میزان -6.30% و در هفت روز اخیر به میزان -81.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Tardimals (TARDIMALS)

ارزش بازار $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K سرمایه در گردش 957.29M 957.29M 957.29M عرضه کل 957,287,494.448127 957,287,494.448127 957,287,494.448127

ارزش بازار فعلی Tardimals برابر است با $ 12.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TARDIMALS برابر است با 957.29M، و عرضه کل آن 957287494.448127 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.26K است.