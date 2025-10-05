قیمت لحظه‌ ای Tardigrades Cult امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TARD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TARD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tardigrades Cult امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TARD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TARD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TARD

اطلاعات قیمت TARD

وب‌سایت رسمی TARD

توکنومیکس TARD

پیش‌بینی قیمت TARD

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Tardigrades Cult

قیمت Tardigrades Cult (TARD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TARD به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tardigrades Cult (TARD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:04:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tardigrades Cult (TARD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.14%

-1.14%

قیمت لحظه‌ ای Tardigrades Cult (TARD) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، TARD در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TARD برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TARD در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -1.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tardigrades Cult (TARD)

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

993.38M
993.38M 993.38M

993,378,320.494602
993,378,320.494602 993,378,320.494602

ارزش بازار فعلی Tardigrades Cult برابر است با $ 6.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TARD برابر است با 993.38M، و عرضه کل آن 993378320.494602 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.86K است.

تاریخچه قیمت Tardigrades Cult (TARD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Tardigrades Cult به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Tardigrades Cult به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Tardigrades Cult به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Tardigrades Cult به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-13.49%
60 روز$ 0-6.68%
90 روز$ 0--

Tardigrades CultTARD چیست

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Tardigrades Cult (TARD)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Tardigrades Cult (USD)

ارزش Tardigrades Cult (TARD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tardigrades Cult (TARD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tardigrades Cult را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tardigrades Cult را بررسی کنید!

TARD به ارزهای محلی

توکنومیکس Tardigrades Cult (TARD)

درک، توکنومیکس Tardigrades Cult (TARD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TARD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tardigrades Cult (TARD)

امروز Tardigrades Cult (TARD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TARD به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TARD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TARD نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tardigrades Cult چقدر است؟
ارزش بازار TARD برابر است با $ 6.86K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TARD چقدر است؟
عرضه در گردش TARD برابر است با 993.38M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TARD چقدر بوده است؟
TARD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TARD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TARD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات TARD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TARD برابر است با -- USD.
آیا TARD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TARD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TARD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:04:12 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tardigrades Cult (TARD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.