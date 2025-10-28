قیمت لحظه‌ ای Tapestry AI امروز برابر است با 0.00009595 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TAPS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TAPS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tapestry AI امروز برابر است با 0.00009595 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TAPS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TAPS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TAPS

اطلاعات قیمت TAPS

وایت‌ پیپر TAPS

وب‌سایت رسمی TAPS

توکنومیکس TAPS

پیش‌بینی قیمت TAPS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Tapestry AI

قیمت Tapestry AI (TAPS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TAPS به USD:

--
----
+2.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tapestry AI (TAPS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tapestry AI (TAPS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00009218
$ 0.00009218$ 0.00009218
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00009601
$ 0.00009601$ 0.00009601
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00009218
$ 0.00009218$ 0.00009218

$ 0.00009601
$ 0.00009601$ 0.00009601

$ 0.00090307
$ 0.00090307$ 0.00090307

$ 0.00007287
$ 0.00007287$ 0.00007287

+2.22%

+3.47%

+9.92%

+9.92%

قیمت لحظه‌ ای Tapestry AI (TAPS) برابر است با $0.00009595. در 24 ساعت گذشته، TAPS در بازه قیمتی حداقل $ 0.00009218 تا حداکثر $ 0.00009601 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TAPS برابر با $ 0.00090307 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00007287 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TAPS در یک ساعت گذشته +2.22%، در 24 ساعت گذشته +3.47% و در 7 روز گذشته +9.92% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tapestry AI (TAPS)

$ 46.73K
$ 46.73K$ 46.73K

--
----

$ 92.98K
$ 92.98K$ 92.98K

502.55M
502.55M 502.55M

999,982,081.29291
999,982,081.29291 999,982,081.29291

ارزش بازار فعلی Tapestry AI برابر است با $ 46.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TAPS برابر است با 502.55M، و عرضه کل آن 999982081.29291 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.98K است.

تاریخچه قیمت Tapestry AI (TAPS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Tapestry AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Tapestry AI به USD به میزان $ -0.0000145400 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Tapestry AI به USD به میزان $ -0.0000589347 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Tapestry AI به USD به میزان $ -0.0004024056529087404 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+3.47%
30 روز$ -0.0000145400-15.15%
60 روز$ -0.0000589347-61.42%
90 روز$ -0.0004024056529087404-80.74%

Tapestry AITAPS چیست

SteamBot Willie is Tapestry AI's pioneering agent, engineered to navigate the complex and often unreliable landscape of copyright and public domain works. He is more than just a discovery tool; Willie is fundamentally a verification engine, designed to provide creators with a trustworthy "single source of truth."

He systematically ingests vast amounts of data from various sources, but critically, Willie lives by the "don't trust, verify" mantra. His verification process utilizes a deep understanding of copyright law to analyze each work. This allows Willie to identify genuinely available public domain and CC0 assets, distinguish them from protected works, and clearly flag items where the status remains uncertain.

With multimodal scanning abilities in development, Willie will become the google image search of IP verification and the go-to agent for discovering sleeping giants and revitalizing dormant IP gold mines.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Tapestry AI (USD)

ارزش Tapestry AI (TAPS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tapestry AI (TAPS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tapestry AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tapestry AI را بررسی کنید!

TAPS به ارزهای محلی

توکنومیکس Tapestry AI (TAPS)

درک، توکنومیکس Tapestry AI (TAPS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TAPS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tapestry AI (TAPS)

امروز Tapestry AI (TAPS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TAPS به واحد USD برابر است با 0.00009595 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TAPS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TAPS نسبت به USD برابر است با $ 0.00009595. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tapestry AI چقدر است؟
ارزش بازار TAPS برابر است با $ 46.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TAPS چقدر است؟
عرضه در گردش TAPS برابر است با 502.55M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TAPS چقدر بوده است؟
TAPS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00090307 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TAPS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TAPS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007287 USD رسید.
حجم معاملات TAPS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TAPS برابر است با -- USD.
آیا TAPS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TAPS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TAPS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:19:06 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tapestry AI (TAPS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,744.54
$113,744.54$113,744.54

-1.06%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.17
$4,079.17$4,079.17

-2.24%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05110
$0.05110$0.05110

-8.27%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.49%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3500
$4.3500$4.3500

-16.12%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,079.17
$4,079.17$4,079.17

-2.24%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,744.54
$113,744.54$113,744.54

-1.06%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.49%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6188
$2.6188$2.6188

-1.59%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,124.89
$1,124.89$1,124.89

-1.64%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002376
$0.0000000000000002376$0.0000000000000002376

+2,079.81%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1627
$0.1627$0.1627

+225.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04419
$0.04419$0.04419

+120.95%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000204
$0.0000000000204$0.0000000000204

+100.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01856
$0.01856$0.01856

+85.60%