قیمت امروز TAO INU

قیمت لحظه‌ ای TAO INU (TAONU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAONU به USD برابر با $ 0 برای هر TAONU می‌ باشد.

توکن TAO INU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 162,247 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 926.67M TAONU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAONU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04103916 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAONU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -6.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 88.04 رسیده است.

اطلاعات بازار TAO INU (TAONU)

ارزش بازار $ 162.25K$ 162.25K $ 162.25K حجم (24 ساعته) $ 88.04$ 88.04 $ 88.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 162.25K$ 162.25K $ 162.25K سرمایه در گردش 926.67M 926.67M 926.67M عرضه کل 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

ارزش بازار فعلی TAO INU برابر است با $ 162.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 88.04. عرضه در گردش TAONU برابر است با 926.67M، و عرضه کل آن 926672684.8454887 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 162.25K است.