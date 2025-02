TangoSwapTANGO چیست

TangoSwap.Cash is the first Dex on SmartBCH created by a non-anonymous team, and the second larger Dex on SmartBCH. At SushiSwap Fork, we are working hard to add as many tools as possible to our Dex. We are a well-known team that has worked in the BCH community for many years.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع TangoSwap (TANGO) وب سایت رسمی